Прекращение военной помощи Запада может привести к потере способности Украины сдерживать российскую армию, которая в этом случае продвинется до западных границ страны и оккупирует всю ее территорию, пишет Институт изучения войны (ISW) в свежем обзоре.

В этом сценарии Россия откроет военные базы на границах Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Также Москва нарастит военное присутствие в Беларуси, разместив на юго-западе и севере страны две дивизии — ВДВ и мотострелков. Это позволит России создать условия для быстрого наступления на одну или несколько стран НАТО, считают эксперты ISW.

Развернутые на границах военного альянса российские войска будут прикрыты плотной сетью ПВО, которая покроет страны Балтии, Молдову, а также значительную часть Польши, Румынии и Словакии.

В этой ситуации США не смогут оперативно перебросить в Европу необходимое количество сил и техники, чтобы гарантировать полную безопасность партнеров по НАТО. Более того, помощь европейским странам снизит возможности США эффективно реагировать на потенциальную агрессию Китая против Тайваня. Поэтому Вашингтону придется выбирать между Европой и Тайванем, считают аналитики ISW.

По их мнению, в результате США на определенное время могут оказаться в положении, когда они не смогут полноценно противостоять ни России, ни Китаю.

При этом военные эксперты допускают и другой сценарий — полную победу Украины и возвращение к границам 1991 года. В этом случае существующие сейчас угрозы для НАТО ослабнут. В частности, российская авиация перестанет угрожать юго-восточному флангу альянса, Черное море станет «внутренним озером» НАТО, а ближайшие к Румынии российские войска окажутся на расстоянии почти в 800 км.

Войска России в Беларуси при таком раскладе будут окружены силами альянса и независимой Украиной. Страны Балтии и северо-восточная часть Польши будут более защищены, чем в сценарии с полной оккупацией Украины российской армией.

На основе этого анализа военные эксперты ISW отмечают, что Вашингтону выгоднее предоставить помощь Украине сейчас, а не ждать, когда ее полностью захватит Россия.

Между тем президент РФ Владимир Путин рассчитывает продолжать войну в Украине до 2026 года и захватить большую часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, сообщал источник в западной разведке газете Bild. Для достижения этой цели Путин готов ежегодно терять в Украине до 100 тыс. военных.

В свою очередь, в Конгрессе США представители демократической и республиканской партий с октября не могут согласовать финансовую и военную помощь Украине на $61,4 млрд.

Президент США Джо Байден назвал происходящее «абсолютным сумасшествием» и предупредил: «Если Путин захватит Украину, он не остановится на этом». «Путин нападет на союзника по НАТО. У нас будет то, чего мы не ищем и чего у нас нет сегодня: американские войска сражаются с российскими войсками… Мы не можем позволить Путину победить», — сказал президент США. (moscowtimes.ru)