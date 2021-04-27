Президент Азербайджана: Большое возвращение началось

«Географическое положение Зангиланского района и имеющиеся здесь возможности, естественно, создают возможность для превращения Зангилана в международный транспортно-логистический центр. Неслучайно аэропорт будет построен именно в Зангилане, потому что если посмотреть на географическое положение, то каждый может увидеть, что международные аэропорты в Физулинском, Зангиланском районах и третий международный аэропорт, который будет построен следом в Лачинском районе, охватят всю Карабахскую и восточно-зангезурскую зону, включая Зангилан. Отсюда будут проходить железная, автомобильная дорога, откроется дорога в Нахчыван. Конечно, этот аэропорт будет играть большую роль в дальнейшем успешном социально-экономическом развитии Зангилана».

Как передает АПА, об этом 26 февраля заявил президент Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента международного аэропорта в Зангиланском районе.

Глава государства отметил, что сегодня в Зангилане уже началась реализация первого сельского проекта: «Заложен фундамент села Агалы. Это – первый шаг большого возвращения. Спустя несколько месяцев после войны мы уже дали старт этой работе. Инфраструктурные работы идут своим ходом. В настоящее время началось восстановление села Агалы – первого проекта «умное село». Село Агалы, а на самом деле три села — Агалы-I,II и III — 28 октября были освобождены от оккупантов. Спустя 6 месяцев в Агалы был заложен фундамент нового села. Это будет образцовое село, потому что технологии, которые будут внедрены здесь, отвечают самым современным стандартам. Определены как запланированные к строительству дома, общественные здания, социальные объекты, так и рабочие места, посевные площади. Природа Зангилана в целом и его природные ресурсы позволят превратить этот район в один из самых передовых в Азербайджане.

Большое возвращение началось. Аэропорт, фундамент которого я сегодня заложил, свидетельствует о силе нашего государства. Немного поодаль будет заложен фундамент автомагистрали Горадиз-Зангилан. 4-6-полосная дорога, параллельная имеющейся дороге, откроет широкие возможности. Этот проект имеет огромное значение для соединения Зангилана с другими районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Поздравляю зангиланцев и весь азербайджанский народ с этим событием».