Президент Армении не подписал поправки в Избирательный кодекс

Президент Армении Армен Саркисян не подписал поправки в Избирательный кодекс, предусматривающие отказ от рейтинговой системы голосования, но и не обратился в Конституционный суд, согласно законодательству, изменения могут вступить в силу после их утверждения спикером парламента, сообщает РИА Новости.
В соответствии с Основным законом страны, если президент не подписывает принятые законодательным органом законы и не обращается в КС, то председатель Национального собрания в пятидневный срок подписывает и обнародует закон.
«Президент республики не подпишет закон, но не будет обращаться в Конституционный суд для определения его соответствия Конституции», — говорится в сообщении на сайте Саркисяна. Отмечается, что президент республики обсудил поправки с лидерами ряда партий, политиками, представителем Центральной избирательной комиссии, выслушал их мнения и замечания. «Исследования, проведенные администрацией президента, показали, что закон не является заведомо проблематичным с точки зрения конституционности», — отмечается в сообщении.
В то же время, по данным пресс-службы, у президента есть принципиальные замечания. В частности указывается, что поправки поддержало только политическое большинство парламента.
«Президент республики неоднократно заявлял, что организации внеочередных выборов, направленных на вывод страны из кризиса, должен предшествовать процесс всесторонних поправок в Конституцию и Избирательный кодекс, что требует разумных сроков и учета мнений, сформированных в результате широких общественных и политических обсуждений», — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что в соответствии с подходом Венецианской комиссии Совета Европы, изменения в избирательное законодательство должны быть внесены как минимум за год до выборов. «Пропорциональная избирательная система без территориальных списков может быть эффективной в государствах с устоявшейся парламентской культурой, где партии имеют четкую повестку дня, где у общества достаточно времени, чтобы ознакомиться с программами, и где выборы основаны на представленных программах. Между тем такое изменение в нынешней ситуации в Армения может привести к конкуренции не между партиями и их программами, а между лидерами той или иной партии», — заявили в пресс-службе.
Принятие поправок предусматривает проведение выборов «лишь по простой пропорциональной системе». Согласно ранее действовавшему законодательству, каждая участвующая в выборах партия (блок) выдвигала один общегосударственный пропорциональный список кандидатов и по одному территориальному (рейтинговому) избирательному списку для каждого избирательного округа.