Предвыборное мероприятие в Нью-Йорке позволило президенту Соединенных Штатов Джо Байдену пополнить бюджет своей кампании на рекордные $25 млн. Об этом сообщил его избирательный штаб в соцсети X.

Такой взнос обеспечили продажи билетов на шоу в нью-йоркском Radio City Music Hall, где компанию Байдену составляют его предшественники-демократы Барак Обама и Билл Клинтон, а также известные телеведущие и музыканты.

Отмечается, что на этом мероприятии Байден собрал больше средств, чем его оппонент Дональд Трамп за весь февраль.