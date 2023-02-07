Вывести Рубена Варданяна на орбиту нагорнокарабахской и армянской политики – пожалуй, главной целью одного из российских сценариев в Южном Кавказе последнего времени, было именно это. На днях все мы стали, как говорится, живыми свидетелями важного этапа этого сценария. По самым последним социологическим опросам, Рубен Варданян опередил не только нагорнокарабахских сепаратистов – «политиков», но даже самого премьера Николя Пашиняна.

Конечно, можно возразить, что это всего лишь опросы, объективность которых в постсоветском пространстве всегда вызывала споры – бывшие гомо- советикусы еще толком не «научились», как следует, проводить выборы, стоит ли говорить о каких-то опросах! Даже в демократических странах репрезентативность выборов постоянно вызывает споры – ведь, социологические выборки весьма относительный и ограниченный подход…

Но, думается, торопиться не стоит. Безусловно, опросы являются главным инструментом политических сценариев. Мы давно ждали, когда наступит социологический этап «варданяновского сценария», потому что это является важным способом манипуляции общественным мнением. Россия таким образом пытается проектировать политический образ Варданяна в общественное сознание.

Но, еще раз повторяем: с выводами торопиться не стоит. Варданяновский сценарий, в принципе, может реализоваться без фальшивых социологических опросов. Нечто аналогичное несколько лет тому назад произошло в соседней Грузии. Там олигарх Иванишвили, манипулируя общественным сознанием, свергнул демократа Саакашвили. Про последнего также говорили, что якобы он тоже, как и Пашинян, пришел к власти благодаря финансовой поддержке Запада.

Давайте посмотрим, что же сделало Бидзину Иванишвили привлекательным в глазах среднестатистического грузинского избирателя?

Во-первых, у Иванишвили были нормальные отношения с Кремлем, и он обещал нормализовать отношения Грузии с Россией. У Михеила такой возможности не было – Саакашвили был западным политиком, плюс, тогда только что закончилась война с Россией и отношения между двумя странами были предельно напряженными. Другое дело, что Иванишвили также не до конца сдержал свое обещание. Отношения двух государств остаются холодными по сей день.

Безусловно, война России против Украины стала «холодным душем» для Грузии. Тбилиси сразу заявил, что не присоединится к санкциям против Москвы. Сам Иванишвили заявил, что вообще уходит из политики. Так кардинал ушел, но его кадры и политическая команда остались. Поверил ли Кремль заявлениям «грузинских мечтателей»? То, что Кремль после Киева намеревается наказать не Тбилиси, а Кишинев, все –таки что-то значит. Тут сыграло роль и такое обстоятельство, что Брюссель в отличие от Украины и Молдовы не наделил Грузию статусом государства-кандидата в члены ЕС.

Что касается других привлекательных сторон господина Иванишвили, в отличие от грузинских демократов-западников он, будучи миллиардером, обещал золотые горы и своим соотечественникам. Говорил, что восстановит все заводы и фабрики, всех обеспечит работой. Так ему удалось приблизить к себе фактически весь грузинский электорат….

В настоящее время схожая картина наблюдается в сепаратистском Нагорном Карабахе и Армении. У Пашиняна миллиардов нет. И отношения его с Россией находятся в весьма плачевном состоянии. Рубен Варданян же во всех смыслах является «человеком Кремля». Плюс, он — миллиардер.

Но у Варданяна есть одна довольно серьезная проблема: официальный Баку отказывается признавать его и не намерен вести с ним какие-то переговоры. Это весьма важный момент. Пашинян таким образом фактически получает карт-бланш. Только при одном условии: он должен как следует оценить этот жест Баку. Плюс, армянское общество также ждет от него определенности. В противном случае, не только Баку, но даже само армянское общество может отвернуться от него, потому что политические и геополитические «маневры» Пашиняна уже всем надоедают…