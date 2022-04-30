Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга прибёг к резким словам в адрес Владимира Путина, назвав его «порочным», а следом сделал еще несколько эмоциональных комментариев.

Когда Кирби спросили, является ли Путин рациональным, он сказал, что трудно смотреть на то, что он и российские войска делают в Украине, и «думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать».

Потом он взял паузу в десять секунд и добавил, что трудно смотреть на кадры с поля боя «и представить, что так поступил бы любой здравомыслящий, серьезный, зрелый руководитель».

Также Кирби отверг утверждения Путина о том, что вторжение в Украину было направлено на защиту русских в Украине, искоренение нацизма и защиту интересов России.

«Трудно увязать эту риторику с тем, что он на самом деле делает внутри Украины с невинными людьми», — добавил он. (УНИАН)