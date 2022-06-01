Пакистан готов довести товарооборот с Турцией до уровня в пять млрд долларов. Об этом сказал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на рабочем обеде, организованном Ассоциацией торгово-промышленных палат и бирж Турции (TOBB) в рамках бизнес-форума Турция-Пакистан в Анкаре, сообщает Анадолу.

«В свете тесных дружественных и братских связей между нашими странами, стоит признать, что товарооборот в 1,1 млрд долларов — цифра весьма далекая от желаемой», — сказал глава пакистанского правительства, находящийся в Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По его словам, у стран есть все возможности для того, чтобы за три года довести объем товарооборота до 5 млрд долларов.

Шариф пообещал лично приложить к этому усилия.

В рабочем обеде приняли участие ряд пакистанских министров, глава Минобороны Турции Хулуси Акар, глава Минторга Турции Мехмет Муш, глава TOBB Рифат Хисарджыклыоглу, турецкие и пакистанские предприниматели, журналисты и приглашенные.

Шариф пригласил турецких предпринимателей активно инвестировать в Пакистан, пообещав теплый прием и формирование всех необходимых условий для работы.

Глава правительства поблагодарил президента Эрдогана и турецкий народ за помощь оказанную после разрушительного землетрясения в Пакистане.

По инициативе Турции в Пакистане были построены больницы, школы, оказана денежная помощь, напомнил он.

Турция всегда была рядом с Пакистаном — во время войны, наводнений, землетрясений, сказал Шариф.

Премьер также дал высокую оценке поддержку, оказываемую двумя странами друг другу по спорным вопросам. «Мы благодарны господину Эрдогану и турецкому народу за поддержку в вопросе Кашмира. От имени Исламабада в свою очередь могу заверить, что наша страна всегда рядом с Анкарой по вопросу Кипра и борьбы с террористическими организациями, в том числе с PKK. Враги Турции — это и враги Пакистана»,- сказал премьер-министр.