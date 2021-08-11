Премьер-министр Пакистана Имран Хан принял в своей резиденции в Исламабаде министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, сообщает Анадолу.

Во встрече также принял участие министр обороны Пакистана Первез Хаттак.

Были обсуждены двусторонние вопросы, региональная безопасность, сотрудничество в сфере оборонной промышленности и безопасности.

Акар привлек внимание к глубоким историческим связям между Турцией и Пакистаном, отметил, что две страны поддерживают друг друга и в горе, и в радости.

«Слова поддержки из Пакистана на фоне борьбы с лесными пожарами в Турции придают нам сил. Президент Реджеп Тайип Эрдоган при каждой возможности заявляет о поддержке Турцией Пакистана в вопросе Кашмира», — сказал глава турецкого оборонного ведомства.

Он также указал на необходимость наращивать военное сотрудничество между двумя странами.

Накануне Акар также провел встречу с командующим сухопутными войсками Пакистана генералом Гамаром Джаведом Баджвой.