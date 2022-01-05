Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила в среду с утверждением, что НАТО не будет вести переговоры с РФ по обеспечению правовых гарантий безопасности.

«Ни НАТО, ни Запад не ведут с Россией переговоры, — сказала она в эфире телеканала ETV. — Речь все-таки идет о диалоге, чтобы поддерживать дипломатическое общение, но не [вести] переговоры. По поводу этих абсурдных условий невозможно вести переговоры».

Каллас также высказалась за оказание военной помощи Украине.

«Если мы можем помочь Украине, то надо это делать не только словами, — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. — Мы до настоящего времени помогали Украине всеми возможными способами и будем делать это и дальше. Думаю, что это также соответствует нашим интересам в области безопасности».