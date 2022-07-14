Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на заседании правительства 14 июля заявила о решении уйти в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Сегодня утром премьер-министр Кая Каллас официально проинформировала правительство о своем решении уйти в отставку по собственной инициативе, все правительство уйдет в отставку вместе с премьер-министром», — говорится в сообщении.

Как говорится в заявлении Каллас, ее правительство пришло к руководству страной в очень сложное время, однако несмотря на трудные времена, они сделали много хороших дел, укрепивших государство и поддержавших народ.

«Я благодарна министрам, с которыми мы полтора года руководили страной. Эстония была в надежных руках», — добавила она.

На сессии парламента 15 июля Каллас попросит мандат для новой трехпартийной коалиции, в которую войдут партии Реформ, «Отечество» и Социал-демократы.

Кая Каллас занимает пост премьер-министра Эстонии с 26 января 2021 года, она также является председателем Партии реформ, а в прошлом была депутатом Европейского парламента в составе Альянса либералов и демократов за Европу и парламента Эстонии.

Ранее сообщалось, что лидеры трех эстонских партий достигли договоренности о создании новой правящей коалиции, в связи с этим премьер-министр Эстонии Кая Каллас уходит в отставку, чтобы затем вновь возглавить правительство. (Газета.Ру)