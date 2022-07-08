Лидеры трех эстонских партий — Реформистской, Социал-демократической и Isamaa — в пятницу достигли принципиальной договоренности о создании новой правящей коалиции, в связи с этим премьер-министр Эстонии Кая Каллас уходит в отставку, чтобы затем вновь возглавить правительство.

В совместном заявлении Реформистской партии, Социал-демократической партии и партии Isamaa утверждается, что 8 июля были согласованы детали перехода на обучение на эстонском языке, реформа рынка электроэнергии и по семейным пособиям. После достижения всех договоренностей партии сформируют совместную правительственную коалицию.

По эстонскому законодательству, после отставки прежнего правительства премьер-министр, лидер Реформистской партии, Кая Каллас должна объявить в парламенте, что уходит в отставку. Вслед за этим президент Эстонии Алар Кариса должен назначить ее новым кандидатом на пост премьера республики.

Затем Каллас выступит в парламенте с речью о новой правящей коалиции, и депутаты должны утвердить ее мандат. Если это будет сделано, Кая Каллас представит новое правительство президенту Карису, утверждается в публикации. («Газета.Ru»)