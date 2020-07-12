Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов не намерен уходить в отставку, несмотря на протесты

Болгарский премьер-министр Бойко Борисов заявил в видеообращении, представленном минувшей ночью на его официальной странице в Facebook, что не намерен уходить в отставку, несмотря на акции протеста, которые третий день продолжаются в Софии, и призыв президента страны.

«Меня ничего не задерживает во власти, кроме ответственности за государство, которое могут сломать. Эти (оппозиционная Болгарская социалистическая партия (БСП) — прим. ТАСС) не могут управлять! Они это доказали. Каждый раз, когда они возвращаются в управление, [для страны] закрываются еврофонды. Каждый раз! Приходит БСП, немедленно закрываются», — эмоционально заявил Борисов.

Премьер-министр призвал участников акций протеста «протестовать, сколько хотят», но при этом соблюдать правила личной безопасности и «не проливать кровь, чтобы не сломать государство».

«Прошу вас — храните полицейских. Моя голова крепкая, можете ее ломать столько, сколько хотите, но эти парни и девушки ни в чем не виноваты, они работают за зарплату. Я не будут призывать ГЕРБ (правящая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» — прим. ТАСС) делать то, к чему призывает [президент] Радев. Я демократ, есть демократические способы взять управление в свои руки. Идти во власть со служебным правительством через черный вход не демократично», — сказал Борисов и напомнил, что следующей весной в Болгарии должны пройти парламентские выборы.(ТАСС)