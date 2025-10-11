Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером 10 октября вновь назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром — спустя четыре дня после его отставки. Как сообщили в окружении главы государства, «президент дал премьер-министру полную свободу действий».
Об этом говорится в официальном заявлении офиса Макрона.
Поздно вечером 10 октября Макрон после длительных консультаций с главными политическими силами переназначил Лекорню на пост премьер-министра.
Тогда же он поручил Лекорню сформировать правительство.
Комментируя назначение, Лекорню написал в соцсетях, что сделает все возможное, чтобы обеспечить Францию бюджетом до конца года и решить повседневные проблемы соотечественников.
Решение Макрона вызвало резкую реакцию оппозиции.
Координатор крайне левой «Непокорной Франции» Манюэль Бомпар в привычно экспрессивной манере заявил о «новом показе среднего пальца французам со стороны безответственного человека, опьяненного властью».
Глава парламентской фракции LFI Матильд Пано призвала депутатов левых сил «немедленно подписать вотум недоверия и новую инициативу об отставке президента Республики».
Схожие заявления прозвучали и от крайне правых. Лидер «Национального объединения» Жордан Барделла назвал «правительство Лекорню II» «дурным анекдотом, демократическим позорищем и унижением для французов», а Марин Ле Пен заверила, что «роспуск Национального собрания теперь как никогда неизбежен».