Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером 10 октября вновь назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром — спустя четыре дня после его отставки. Как сообщили в окружении главы государства, «президент дал премьер-министру полную свободу действий».

Об этом говорится в официальном заявлении офиса Макрона.

Поздно вечером 10 октября Макрон после длительных консультаций с главными политическими силами переназначил Лекорню на пост премьер-министра.

Тогда же он поручил Лекорню сформировать правительство.

Комментируя назначение, Лекорню написал в соцсетях, что сделает все возможное, чтобы обеспечить Францию ​​бюджетом до конца года и решить повседневные проблемы соотечественников.

Решение Макрона вызвало резкую реакцию оппозиции.