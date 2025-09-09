Вечером 9 сентября стало известно, что новым премьер-министром Франции стал министр вооруженных сил страны Себастьен Лекорню.

9 сентября премьер Франции Франсуа Байру ушел в отставку, передает gazeta.ru.

Ранее в этот же день он прибыл в Елисейский дворец в Париже, где подал президенту Эмманюэлю Макрону прошение об отставке.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон намерен назначить преемника премьера Франсуа Байру, правительство которого не получило вотума доверия от парламента в понедельник.