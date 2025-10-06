Себастьен Лекорню, который в понедельник объявил об отставке с поста премьер-министра Франции, выступил с публичным заявлением, в ходе которого, в частности, озвучил причины такого решения. Его слова передает The Washington Post.

Объясняя причины своей отставки, он обвинил депутатов парламента в неготовности идти на компромиссы и работать сообща.

«Быть ​​премьер-министром — трудная задача, особенно в данный момент», — сказал политик.

При этом Лекорню подчеркнул, что старался «проложить путь вперед», однако «партийные аппетиты» сделали поиск компромисса практически невозможным. «Каждая политическая партия ведет себя так, как будто у нее есть собственное большинство в парламенте», — добавил он.

Себастьян Лекорню — пятый премьер Франции за последние три года- подал в отставку с поста премьер-министра Франции спустя меньше месяца после назначения.