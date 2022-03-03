Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата в члены Евросоюза, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на видеообращение к нации.

«Сегодня исторический день для Грузии: я подписываю заявку на членство в ЕС от имени страны», — заявил премьер в своем видеообращении.

Ранее глава партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе отметил, что страна в ускоренном режиме подготовила заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС.

До этого грузинская оппозиция потребовала от властей Грузии обратиться к Евросоюзу с просьбой об ускоренном вступлении республики в состав объединения.

В крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальной движение» (ЕНД) уверены, что парламент обязан принять соответствующую резолюцию по этому вопросу.