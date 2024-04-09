Совет Безопасности ООН приступил к рассмотрению новой заявки палестинцев на полноправное членство в ООН.

Однако давняя политика США, скорее всего, приведет к тому, что они наложат вето на это решение.

«Наша позиция хорошо известна, и она не изменилась», – заявила посол США Линда Томас-Гринфилд после заседания комитета Совета Безопасности, который рассматривает палестинскую заявку.

В течение нескольких десятилетий Вашингтон заявлял, что палестинская государственность, а стало быть полноправное членство в ООН, – это вопрос окончательного статуса, который должен решаться путем переговоров между израильтянами и палестинцами в рамках двухгосударственного решения.

По словам Томас-Гринфилд, США «активно» сотрудничают с комитетом по приему новых членов.

Она добавила, что Вашингтон хочет найти путь к двухгосударственному решению, которое принесет мир израильтянам и государство палестинцам.

Вопросы о принятии новых членов проходят через Совет Безопасности ООН, где Вашингтон обладает правом вето.

Совет, в который входят 15 государств, должен рекомендовать прием Генеральной Ассамблее, которая после этого проводит голосование по данному вопросу.

Решение о принятии нового государства должно быть поддержано двумя третями голосов Генеральной Ассамблеи.

В сентябре 2011 года Палестинская автономия подала первоначальную заявку на полноправное членство, но она так и не дошла до голосования в Совете Безопасности ООН. (Голос Америки)