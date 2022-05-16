Нет никакого смысла разговаривать с российским президентом Владимиром Путиным, если страны Запада действительно хотят, чтобы он осознал свою изоляцию. Об этом в интервью изданию EURACTIV заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. В издании допустили, что таким образом политик раскритиковала французского лидера Эмануэля Макрона за его «телефонную дипломатию».

«Мне кажется, что, если все продолжат звонить ему, он не поймет, что изолирован. Поэтому, если мы хотим донести сообщение, что на самом деле «вы [президент Путин] изолированы», не звоните ему — в этом нет смысла», — заявила Каллас.

«Он чувствует, что находится в центре внимания, потому что все хотят поговорить с ним. Но что мы из этого получаем?» — добавила она.