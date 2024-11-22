Министром обороны стран НАТО нужно перестать сплетничать об избранном президенте США Дональде Трампе и позвонить ему для продуктивного взаимодействия. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, передает газета The Washington Post (WP).

«Не сплетничайте о Трампе. Позвоните ему и заручитесь его поддержкой», — рассказал генсек.

Кроме того, Рютте потребовал от европейских политиков увеличить расходы на оборону до показателя в два процента от ВВП. По его словам, подобные меры позволят сохранить военное присутствие США в Европе.