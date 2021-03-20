Премьер Болгарии заявил о готовности объявить российских дипломатов персонами нон грата

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов 20 марта сообщил о готовности объявить дипломатов РФ нежелательными персонами из-за дела о шпионаже.

«В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами», — передает его слова болгарский портал Blitz.

Накануне болгарская прокуратура сообщила о задержании шести сотрудников минобороны Болгарии и военной разведки страны по подозрению в шпионаже в пользу России. Пятеро из них были задержаны на 72 часа, один отпущен под залог.

По словам Борисова, эта операция спецслужб является своеобразной показательной акцией с требованием прекратить шпионаж в Болгарии. «В любом подобном случае мы будем твердо отстаивать свою безопасность и независимость», — добавил он.

В посольстве России в Софии подчеркнули, что надеются на «деполитизированное, беспристрастное и объективное» судебное разбирательство в отношении задержанных. Российские дипломаты также призвали воздерживаться от спекуляций на тему причастности России к разведывательной деятельности против интересов Болгарии.

За день до этого Болгарское национальное телевидение сообщило, что в Софии задержаны несколько человек, подозреваемых в шпионаже якобы в пользу России. Отмечалось, что в рамках операции полиция проверяла документы у всех выезжающих из города по трассе в направлении к Пловдиву. Один из подозреваемых был задержан именно на этой магистрали.

По данным телеканала NOVA, речь шла о группе чиновников, которые имели доступ к секретным данным.

Ранее в декабре прошлого года председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Болгария не в первый раз высылает российских дипломатов, бездоказательно обвиняя их в шпионаже. Тем самым, указал Слуцкий, София «подогревает градус русофобской истерии».

Тогда прокуратура Болгарии обвинила дипломата из России в сборе данных о военных США. В ведомстве уточнили, что с 2017 года гражданин Российской Федерации «осуществлял разведывательную деятельность» по сбору секретной информации о том числе о численности дислоцированных на территории Болгарии во время учений американских военнослужащих (iz.ru)