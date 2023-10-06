Вашингтон объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства, работающих в Соединённых Штатах. Об этом в пятницу сообщило американское внешнеполитическое ведомство.

По словам представителя Госдепартамента, действия США в отношении официальных лиц посольства России являются чётким сигналом того, что «неприемлемые шаги» в отношении персонала американского посольства в Москве будут иметь последствия. В Госдепартаменте отметили, что двух россиян обязали покинуть США в ответ на высылку из Москвы двух американских дипломатов.

В середине сентября МИД России объявил нежелательными лицами двух сотрудников американского посольства в стране и потребовал от них покинуть российскую территорию в течение семи дней. Решение было принято в отношении первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря Дэвида Бернстайна, которым указали на несовместимость их действий с дипломатическим статусом. Силлин и Бернстайн, как утверждалось, поддерживали связь с находящимся сейчас под арестом экс-сотрудником консульства США во Владивостоке Робертом Шоновым. Ему за материальное вознаграждение якобы давались задания с целью навредить национальной безопасности России.

Посольство США в Москве тогда отвергло все обвинения российской стороны и выразило решительный протест в связи с «запугиванием и преследованием сотрудников посольства». (svoboda.org)