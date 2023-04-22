Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что в субботу было найдено Японское судно Montevideo Maru времен Второй мировой войны, потопленное американским флотом. Об этом он написал в Twitter.

Согласно сообщению Альбанезе, на борту судна были найдены останки 1060 пленных, в числе которых были 850 австралийских военнослужащих.

Японское судно Montevideo Maru было потоплено 1 июля 1942 года американской подводной лодкой. Этот случай считается крупнейшей морской катастрофой в истории Австралии.