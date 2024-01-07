Бывший американский лидер США Дональд Трамп заявил, что действующий президент Джо Байден может устроить третью мировую войну и уничтожить Соединенные Штаты еще до президентских выборов, передает РИА Новости РИА Новости.

«Хотя мы близки к выборам, но близки недостаточно… За 10 месяцев они (администрация Джо Байдена. — «Газета.Ru») могут полностью уничтожить нашу страну», — сказал политик.

Также Трамп заявил, что не допустил бы конфликтов в Украине и Ближнем Востоке, так как умеет ладить с мировыми лидерами, в отличие от Байдена. Он добавил, что является единственным кандидатом в главы государства, которому по силам спасти Соединенные Штаты.