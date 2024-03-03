Атакованное хуситами в прошлом месяце грузовое судно Rubymar затонуло в Красном море, сообщило в субботу официальное правительство Йемена. В своем сообщении правительство предупредило о надвигающейся «экологической катастрофе» из-за находившегося на принадлежащем Великобритании судне груза с удобрениями.

В понедельник команда йеменского правительства посетила Rubymar и сообщила, что оно затонуло частично. Но уже в субботу в заявлении правительства утверждалось, что судно полностью затонуло в южной части Красного моря.

Агентство морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) в субботу также сообщило о затонувшем судне, но не упомянуло названия.

Если информация подтвердится, это будет первое судно, затонувшееее в результате атак хуситов, продолжающихся с ноября прошлого года. Группировка начала атаковать коммерческие суда, вынуждая судоходные компании перенаправлять грузы по более длинному и дорогому маршруту вокруг южной Африки. Боевики утверждают, что действуют в знак солидарности с палестинцами в Газе.

Американские военные ранее заявили, что нападение нанесло значительный ущерб грузовому судну и привело к образованию нефтяного пятна длиной в 29 километров. По словам американских военных, судно перевозило более 41 000 тонн удобрений, когда подверглось нападению.

Ахмед Авад бин Мубарак, министр иностранных дел йеменского правительства в Адене, которое поддерживает Саудовская Аравия, написал на платформе X: «Затопление судна Rubymar – это экологическая катастрофа, с которой Йемен и весь регион еще никогда не сталкивались… это новая трагедия для нашей страны и нашего народа. Каждый день мы расплачиваемся за авантюры хуситов…»

Признанное международным сообществом правительство Йемена базируется в Адене. Хуситы установили контроль над севером и другими крупными центрами после начавшейся в 2014 году войны.

Выброс около 41 тысяч тонн удобрений в воды Красного моря представляет серьезную угрозу морской флоре и фауне в регионе, заявил Али Аль-Савальмих, директор Морской научной станции при Иорданском университете. (Голос Америки)