Прекращение финансирования ВОЗ со стороны США ослабит борьбу с болезнями в Африке

Директор ВОЗ по африканскому региону Матшидисо Моэти заявила, что решение Соединенных Штатов приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) негативно скажется на программах организации по борьбе с болезнями в Африке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Влияние от этого решения будет значительным, в первую очередь, по программе искоренения полиомиелита», — сказала Моэти.

Она добавила, что в бюджете ВОЗ около $300 млн отведено на проведение программ в 47 странах африканского региона. Большая часть этих денег нацелена на финансируемые США программы по искоренению полиомиелита.

15 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения. Трамп заявил, что ВОЗ не предоставила своевременно информацию о распространении COVID-19 и не довела правду до сведения мировой общественности.