Представлены сценарии возможного нападения КНДР на Южную Корею

Американская исследовательская компания RAND Corp. представила сценарии возможного нападения КНДР на Южную Корею. Соответствующий доклад опубликован на сайте компании.

Специалисты описали пять сценариев возможных ударов Пхеньяна. В первом говорится о пятиминутной атаке на южнокорейский крупный промышленный объект, во втором — об одноминутной атаке вдоль демилитаризованной зоны, в третьем — об одноминутной атаке на центр Сеула, в четвертом — об одночасовой атаке вдоль демилитаризованной зоны и в пятом — об одночасовой атаке на центр Сеула. В сценариях учитываются приблизительное количество артиллерии КНДР, плотность населения в потенциальных районах поражения и предположительное место нахождения людей.

По оценкам аналитиков, количество жертв при возможных ударах Пхеньяна составит минимум 4,5 тысячи человек. При этом одночасовая атака на демилитаризованную зону приведет к гибели более 200 тысяч человек, считают специалисты.

Они также указали, что главная задача для Южной Кореи, США и их союзников — избежать ситуации, при которой КНДР будет вынуждена ударить по соседнему государству.

Ранее, в июне, в северокорейском городе Кэсон возле границы с Южной Кореей раздался взрыв. Это произошло вскоре после новости о планах КНДР ввести войска в демилитаризованные приграничные области. Пхеньян вознамерился укрепить границу с южными соседями (lenta.ru).