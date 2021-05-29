По видеоконференцсвязи состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Бердынияза Мятиева с заместителем генерального директора, главой Департамента Евро-Азии и Балканских стран МИД Израиля Гэри Кореном. Как сообщает Report, в ходе переговоров стороны обсудили перспективы межгосударственного взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Особый акцент был сделан на вопросе создания механизма сотрудничества между странами Центральной Азии и Государством Израиль в формате «C5+1». Стороны обменялись мнениями по данному вопросу и изложили свое видение аспектов взаимодействия в рамках такого формата.

Дипломаты также обсудили возможности расширения научных и образовательных контактов, сотрудничество по линии медицины и здравоохранения.