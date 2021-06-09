Сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с находящимся в стране с визитом исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Дж.Байрамов, поприветствовав гостя, подчеркнув стратегический характер партнерства между Азербайджаном и США, отметил положительное влияние взаимных визитов на развитие этих связей.

Представитель Соединенных Штатов Филип Рикер отметил, что Азербайджан является сильным партнером, США придают большое значение двусторонним отношениям. Он с удовлетворением упомянул проведенную с президентом Азербайджана встречу Ф.Рикер положительно оценил соглашение о приостановлении военных операций между Азербайджаном и Арменией, но тем не менее выразил обеспокоенность в связи с последними событиями в регионе, в том числе напряженностью на пограничном пункте. Он также выразил сожаление в связи с кончиной в результате подрыва на мине двух журналистов и официального лица. Ф.Рикер выразил желание США содействовать в устранении напряженности.

Министр Дж.Байрамов проинформировал гостя о постконфликтной ситуации в регионе, не заинтересованности Азербайджана в усугублении ситуации, шагах, предпринятых для реализации трехстороннего заявления, а также безответственном отношении Армении, не предоставлении карт минных полей и пр.

Стороны обсудили ряд вопросов из повестки двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам.