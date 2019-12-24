Представитель Эрдогана: РФ обещала «остановить нападения со стороны войск Асада в Идлибе»

Россия в ходе прошедших в минувший понедельник контактов между российскими и турецкими официальными лицами в Москве пообещала Турции остановить нападения в сирийском Идлибе, за которыми, по утверждениям официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, стоят сирийские войска.

«Мы видим, что в Идлибе растет число нападений. Мы направили наше жесткое послание [в связи с этим] российской стороне. Нашей делегации [на переговорах в Москве] сообщили, что они приложат усилия, чтобы прекратить нападения со стороны режима (в Дамаске) в течение 24 часов», — выступил с утверждением представитель Эрдогана во вторник на пресс-конференции в Анкаре.

Калын подчеркнул, что Турция «ожидает незамедлительного прекращения ударов по Идлибу посредством нового режима прекращения огня». «Это наше основное ожидание от российской стороны. Тема Идлиба не является ответственностью одной лишь Турции, это касается всего мирового сообщества. На российской стороне лежит еще больше ответственности», — сказал он.(ТАСС)