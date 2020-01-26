Председатель КС Армении готовит иск против Пашиняна

Председатель Конституционного суда (КС) Армении Грайр Товмасян, ознакомившись с публикацией премьер-министра Никола Пашиняна в свой адрес, поручил адвокатам подготовить судебный иск против главы кабмина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил в воскресенье адвокат Товмасяна Амрам Макинян.

«Председатель Конституционного суда Грайр Товмасян прочитал «непропорциональный контрудар» Никола Пашиняна и попросил нас подготовить иск», — написал Макинян.

Ранее Пашинян обещал опубликовать доказательства того, что глава КС предлагал ему свои услуги в обмен на сохранение поста. В воскресенье он разместил соответствующее сообщение на своей странице в Facebook, опубликовав фото дорогостоящей авторучки, которую ему подарил Товмасян. «Человек, занявший пост председателя КС путем мошенничества, дал дорогостоящий подарок вновь назначенному премьер-министру страны. Что это, если не предложение собственных услуг в обмен на сохранение поста?» — отметил Пашинян.

Товмасян был избран членом КС, а потом его главой в марте 2018 года. До этого он возглавлял администрацию парламента, а с 2010 по 2013 год был министром юстиции. Правящий блок Армении неоднократно заявлял, что Товмасян является сторонником прежних властей и не может быть объективен в своей деятельности. Критика в его адрес усилилась после того, как он принял решение обратиться в Европейский суд по правам человека и Венецианскую комиссию по делу экс-главы страны Роберта Кочаряна. (ТАСС)