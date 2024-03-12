Комитет Европарламента по правовым вопросам подготовил почву для судебного иска против Еврокомиссии в связи с тем, что она в декабре прошлого года разблокировала часть замороженных денег для Венгрии. Вечером в понедельник, 11 марта, подавляющее большинство членов комитета проголосовало за подачу иска — против него высказался только один депутат из 17, воздержавшихся не было, передает агентство dpa.

После столь однозначного решения комитета, по словам парламентских источников агентства, глава парламента Роберта Метсола должна поручить юридической службе подать иск. Однако предварительно она проинформирует об этом в четверг, 14 марта, руководителей парламентских фракций.

Причиной юридических шагов Европарламента стало то, что в декабре 2023 года, накануне саммита ЕС, Еврокомиссия решила предоставить Венгрии доступ к части средств, которые были ранее заморожены из-за сомнений в независимости венгерской судебной системы. В Брюсселе заявили, что Будапешт выполнил условия Хартии ЕС об основных правах, касающиеся независимости судебной власти.

Одновременно Еврокомиссия отметила, что Венгрия не устранила нарушения принципов верховенства права. Речь идет о мерах в сферах госзакупок, прокурорских действий, конфликта интересов, борьбы с коррупцией и трастов, представляющих общественные интересы. В связи с этим остались приостановленными три программы по линии политики сплочения с бюджетом в 6,3 млрд евро. В общей сложности, по данным ЕК, остаются заблокированными около 21 млрд евро для Венгрии.

Однако Европарламентарии из нескольких политических групп выразили «серьезную обеспокоенность» в связи с решением разморозить для правительства Виктора Орбана 10,2 млрд евро из фондов ЕС. По их мнению, оно не было должным образом обосновано, а Венгрия «даже после последних реформ» не соответствует стандартам независимости судебной власти. (DW)