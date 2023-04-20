Известный российский пропагандист Антон Красовский, который радовался убийствам мирных жителей Украины, вдруг признался, что ему очень страшно.

Очевидно, он не на шутку испугался после отправки на тот свет «военкора» Владлена Татарского. В своем Телеграмм-канале Красовский признается, что больше никогда уже, возможно, не будет чувствовать себя в безопасности.

​​​»Поднимался сейчас домой пешком по лестнице (лифта нет у меня, — не полагается) и на разбитой лестнице своей инстинктивно высматривал «лепестки». Вот бумажка какая-то зеленая, осколок бутылки, этикетка. Не знаю, смогу ли я теперь когда-нибудь уже мирно не смотреть под ноги», — написал он.

В октябре 2022 года пропагандист канала RT Антон Красовский предложил топить украинских детей в реке. «А прям топить таких надо было в Тисине. Прямо вот там, где «плыве кача». Прям топить надо таких детей, прямо в Тисине…», – сказал он.

После этого российский пропагандистский канал Russia Today объявил о прекращении сотрудничества с ведущим Антоном Красовским.

А недавно Красовский заявил, что не осуждает российского оккупанта-солдата, жестоко казнившего украинского пленного.

В Украине Красовского заочно приговорили к пяти годам лишения свободы за публичные призывы к геноциду и насильственной смене конституционного строя. (unian.net)