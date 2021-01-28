Правящая партия Азербайджана направила протестное письмо правящей партии РФ

Партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) направила протестное письмо партии «Единая Россия» в связи с предвзятыми выступлениями члена Государственной Думы России Виталия Милонова против Азербайджана.

Как сообщили АПА в ПЕА, в письме говорится, что на днях член Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Виталий Милонов во время интервью армянским и российским СМИ выступил с оскорбительными заявлениями в адрес азербайджанского народа, продемонстрировав откровенно предвзятую позицию и ненависть.

Отмечается, что незаконный визит В.Милонова в Нагорно-Карабахский регион Азербайджанский Республики в период 44-дневной Отечественной войны вызвал серьезное недовольство азербайджанской общественности, его имя было включено в список иностранных граждан, которым запрещен въезд в Азербайджан.

Отмечается, что партия «Ени Азербайджан» решительно осуждает провокационное поведение и оскорбительные выступления члена Государственной Думы В.Милонова в отношении нашей страны и отмечает, что подобные случаи полностью противоречат духу дружественных отношений между Азербайджаном и Россией.