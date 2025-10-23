Проживающий в Тбилиси азербайджанский журналист Афган Садыгов получил 14 суток административного ареста за перекрытие дороги во время немногочисленной протестной акции в Тбилиси.

На заседании Садыгов признал, что находился на проезжей части, однако нарушителем себя не считает, поскольку в тот момент исполнял свои журналистские обязанности. Тут же он заявил, что «Иванишвили толкает Грузию к диктатуре», а он «поддерживает грузинский народ, права которого нарушаются».

На замечание судьи о том, что никто не запрещает Садыгову ходить на протестные акции и выражать свое мнение на тротуаре, задержанный прокричал: «Иванишвили-убийца, Иванишвили-диктатор! До конца, до конца!». После этого журналиста вывели из зала заседаний.

Садыгова задержали 22 октября по пути на протестную акцию. Ему вменяли перекрытие дороги на Руставели в предыдущие дни. Супруга журналиста забила тревогу, назвав задержание «похищением» и «личной местью Иванишвили» за то, что тот сжег его фото на одном из митингов. (newsgeorgia.ge)