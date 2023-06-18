Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его правительство начинает предпринимать шаги по реализации юридической реформы, вызвавшей ранее в этом году многотысячные акции протеста в стране, передают израильские СМИ.

«Мы будем делать эти шаги ответственно и постепенно в полном соответствии с мандатом, который мы получили от избирателей на реформирование юридической системы», — заявил он.

Выступая на еженедельном заседании правительства, премьер Израиля заявил, что коалиция намерена начать утверждение законов в рамках реформы, поскольку оппозиция покинула переговоры.