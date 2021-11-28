Правительство Германии призывает американский Конгресс не вводить санкции против «Северного потока — 2» в связи с тем, что рестрикции могут ослабить доверие к США. Об этом говорится в засекреченном документе, которое посольство ФРГ в Вашингтоне направило законодателям. В воскресенье его опубликовал портал Axios.

В документе утверждается, что Берлин «полон решимости успешно реализовать» достигнутые ранее двусторонние договоренности от 21 июля с целью «укрепить энергетическую безопасность Украины и Европы, а также удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях». По мнению германской стороны, «санкции США в отношении «Северного потока — 2″ подорвут обязательства, данные Германии в совместном заявлении [от 21 июля], ослабят доверие к правительству США и поставят под угрозу достижения совместного заявления, включая положения о поддержке Украины».

«В конечном итоге они (рестрикции) нанесут ущерб трансатлантическому единству», — считают авторы документа от 19 ноября. По их версии, «санкции против союзника США будут лишь победой [российского президента Владимира] Путина».

«Мы обеспокоены тем, что активизация односторонних действий со стороны американского Конгресса подорвет совместные усилия [США и Германии] и серьезно ослабит трансатлантическое единство в отношении России», — говорится в документе. По мнению Берлина, выполнение достигнутых в июле договоренностей «является лучшим способом защиты интересов Украины» и «гарантирует, что Россия не будет использовать энергоресурсы в качестве оружия». Германское правительство также подчеркивает, что «Северный поток — 2″ в настоящее время не представляет угрозы для Украины до тех пор, пока обеспечивается разумный транзит газа».