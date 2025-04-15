Ряд стран Евросоюза разрабатывают механизм введения санкций против РФ в обход права вето Венгрии. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

По их информации, не менее шести стран обсуждают перенос мер в область национального законодательства. По их мнению, это позволит избежать необходимости общеевропейского консенсуса по вопросам введения ограничительных мер в отношении России. В настоящее время их продление каждые полгода требует одобрения всех членов ЕС. Как отмечается, среди тех, кто рассматривает такой шаг, есть страны, которые ранее неохотно шли на введение односторонних мер вне сообщества, такие как Бельгия и Чехия.

Как отметил один из собеседников издания, «государства — члены и институты ЕС» должны осознавать, что существует вероятность непродления ограничений. «Мы должны обеспечить устойчивость всего санкционного режима», — сказал он. Другой европейский дипломат заявил, что потенциальная блокировка санкций со стороны Венгрии создаст «огромную проблему», однако у сообщества «найдутся способы ее обойти».

Еще один источник Politico подтвердил, что ведется «юридическая работа» по обходу права вето Венгрии. При этом он предупредил, что некоторые страны не имеют возможности перенести право введения санкций в плоскость национального законодательства, подчеркнув, что «раздельный подход» будет слабее, чем общее решение ЕС. В материале также отмечается, что в Евросоюзе расходятся во мнениях о том, как подобный механизм мог бы функционировать. Союзники Украины в сообществе, в частности, не решаются предпринять какие-либо шаги, которые могли бы «подорвать единый фронт» с США на фоне «усилий президента страны Дональда Трампа по нормализации отношений с Россией».