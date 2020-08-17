Правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным главой государства

Правительство Беларуси сложило полномочия перед официально объявленным победителем на выборах президента Александром Лукашенко. Об этом пишет БЕЛТА.

Согласно постановлению, в соответствии со статьей 106 Конституции и статьей 9 закона «О Совете Министров Республики Беларусь» правительство сложило полномочия перед вновь избранным главой государства.

Ранее Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства. Он отметил, что в основном правительство сформировано, уточнив, что «нюансы» возможны. Лукашенко напомнил, что власти сообщили о формировании нового правительства заранее и показали, с кем будет работать президент после выборов.

Белорусское правительство отправили в отставку 3 июня. Лукашенко объяснил, что это связано с президентскими выборами. Новым премьером был назначен председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.