23 июля примерно в 16:00 подразделения армянских вооруженных сил с позиций на территории Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии на Кяльбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы.

Как сообщает Министерство обороны, в результате снайперского выстрела противной стороны военнослужащий Азербайджанской Армии прапорщик Ягублу Фарман Тельман оглу стал шехидом.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида! В настоящее время подразделения Азербайджанской Армии, дислоцированные на указанном направлении, предпринимают ответные действия. Прибегая к подобного рода провокациям, армянская сторона преследует цель обострить ситуацию на государственной границе двух стран. Вся ответственность за эту провокацию лежит на Армении», — говорится в сообщении Минобороны.