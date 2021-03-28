Позорно известный Европарламент: что сближает Баку и Киев?

До чего же это все знакомо. Я уже давно подметил, что у Азербайджана и Украины много общих, скажем деликатно, критиков и недругов. И сейчас я говорю не только о российских СМИ, в которых засели носители армянских фамилий. Поразительно, но в числе тех, кто позволяет себе откровенно предвзятую, если не сказать враждебную позицию по отношению к нашим странам оказался и Европарламент.

ДА, законодательный и представительный орган того самого Евросоюза, с которым Украина в 2014 году подписала Соглашение об ассоциации. Этому предшествовали народные волнения на Майдане, после того как тогдашний президент Виктор Янукович объявил о приостановке процесса евроинтеграции. В результате смены власти и конфликта с Россией официальный Киев снова начал активное сближение с Евросоюзом. Вот уже несколько лет действует безвизовый режим между Украиной и ЕС.

Правда, до полноценного членства Украины в ЕС далековато. «Во время второго председательства Литвы в Совете ЕС, которое состоится в 2027 году, Европейский Союз уже мог бы объявить Украину кандидатом в члены ЕС», — считает посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас. Хочу отметить, что ЕС активно поддерживает территориальную целостность Украины.

Так, во второй декаде марта Совет ЕС продлил еще на шесть месяцев санкции в отношении 177 граждан и 48 юридических лиц России и Украины, введенные в 2014 году за «подрыв территориальной целостности Украины». Штрафные меры будут действовать до 15 сентября. Тем удивительнее выглядит позиция депутатов Европарламента. Они проявляют неуважение к территориальной целостности Украины.

Неспроста президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против нескольких французских евродепутатов, которые ездили в оккупированный Крым — наряду с санкциями против почти сотни российских компаний и физических лиц. В документе не упоминается причина введения санкций, но, скорее всего, это визит в оккупированный Крым летом 2020 года для наблюдения за голосованием по поправкам к Конституции РФ.

Делегацию возглавлял депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент Ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани. Да, Европарламент тогда дистанцировался от визита французских депутатов, отметив, что они не являются официальной делегацией. Но визит все же состоялся, к вящей радости представителей оккупационного режима в Крыму.

Более того, французские евродепутаты, на которых Украина наложила санкции за поездку в Крым, считают их незаконными и собираются пожаловаться на такие действия президенту Европарламента. Такое заявление от имени трех европарламентариев опубликовала Вирджини Жорон на сайте фракции «Идентичность и демократия». Жорон и ее коллеги Филипп Оливье и Жан-Лен Лакапель считают, что такие санкции похожи на «давление на парламентариев, действующих в рамках своего мандата».

«Право парламентариев свободно формировать свое мнение относительно ситуаций, с которыми они имеют дело, является ключевым принципом любого демократического парламента. Это включает и свободу передвижения для депутатов и отказ от любого принуждения», — пишут они. Депутаты добавляют, что вместе с Тьерри Мариани, который под санкциями еще с 2015 года, будут обращать внимание президента Европарламента на это «покушение на ключевой принцип, необходимый для выполнения ими своих полномочий».

Знакомо, не правда ли? Азербайджан прекрасно помнит откровенно проармянскую позицию многих депутатов Европарламента, их многочисленные поездки на оккупированные ранее территории нашей страны. В Европарламенте существовала отдельная группы дружбы с «НКР». И это при том, что ЕС многократно заявлял о поддержке территориальной целостности Азербайджана. И еще при том, что с высоких трибун руководители ЕС так любят говорить о важнейшей роли Азербайджана в вопросе диверсификации поставок нефти и газа в Европу.

При этом, ЕС за все годы оккупации Арменией пятой части наших земель, так и не принял санкций против РА. А Европарламент оказался верен устоявшейся традиции принятия откровенно антиазербайджанских, проармянских резолюций. Недавно была принята резолюция-отчет об «Общей внешней политике и политике безопасности» (CFSP) и «Общей политике безопасности и обороны» (CSDP), в которой Европарламент «подтвердил и осудил привлечение Турцией сирийских наемников к войне в Нагорном Карабахе».

Лживая резолюция? Конечно. Играет на руку стране-оккупанту Армении и остаткам карабахских сепаратистов? Безусловно. Есть повод подозревать европарламентариев в продажности? Само собой. Но, что еще более важно, Азербайджану и Украине нужно продолжать отстаивать свои национальные интересы, свою территориальную целостность, несмотря на такие выкрутасы европарламентариев. И действовать нашим странам нужно сообща.