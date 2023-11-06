Известный азербайджанский дизайнер Руфат Исмаил, возглавляющий модный бренд Afffair представил новую униформу для «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), сообщает #.

«Я горжусь тем, что «Азербайджанские авиалинии» доверились моему видению при разработке нового дизайна униформы для своих сотрудников», — написал Руфат на своей странице в Instagram.

Дизайнер подчеркнул, что в этой работе он сделал акценты на балансе элегантности, современных деталей и неумирающей классике.

«Нашей целью было создание коллекции вне времени, не подверженной тенденциям и влиянию моды», — говорит Руфат Исмаил.

Новая форма предназначена для лётного экипажа, сотрудников VIP-зала и официальных касс авиакомпании.

Коллекция включает элегантные платья, стильные костюмы, обувь и аксессуары в едином дизайне, формирующие у пассажиров одинаковое восприятие бренда.

Коллекция создана для летнего и зимнего сезонов. Материалы для униформы были подобраны с учетом условий работы авиационного персонала, обеспечивая комфорт и идеальную посадку.

Модный азербайджанский фотограф Орхан Асланов сделал стильную фотосессию для экипажа AZAL.

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