Известный азербайджанский дизайнер Руфат Исмаил, возглавляющий модный бренд Afffair представил новую униформу для «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), сообщает #.
«Я горжусь тем, что «Азербайджанские авиалинии» доверились моему видению при разработке нового дизайна униформы для своих сотрудников», — написал Руфат на своей странице в Instagram.
Дизайнер подчеркнул, что в этой работе он сделал акценты на балансе элегантности, современных деталей и неумирающей классике.
«Нашей целью было создание коллекции вне времени, не подверженной тенденциям и влиянию моды», — говорит Руфат Исмаил.
Новая форма предназначена для лётного экипажа, сотрудников VIP-зала и официальных касс авиакомпании.
Коллекция включает элегантные платья, стильные костюмы, обувь и аксессуары в едином дизайне, формирующие у пассажиров одинаковое восприятие бренда.
Коллекция создана для летнего и зимнего сезонов. Материалы для униформы были подобраны с учетом условий работы авиационного персонала, обеспечивая комфорт и идеальную посадку.
Модный азербайджанский фотограф Орхан Асланов сделал стильную фотосессию для экипажа AZAL.
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