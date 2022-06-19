Позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района вновь подверглись обстрелу.

Как сообщает минобороны Азербайджана, в полдень 19 июня вооруженные силы Армении из позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхари Шорджа Басаркечарского района, подвергли обстрелу из снайперских винтовок и стрелкового оружия позиции азербайджанской армиив направлении населенного пункта Зивел Кельбаджарского района государственной границы.

Подразделениями азербайджанской армии приняты адекватные ответные меры.

Напомним, что вечером 18 июня и в ночь на 19 июня вооруженные силы Армении с позиций, расположенных в населенных пунктах Заркенд и Йухары Шорджа Басаркечарского района на государственной границе, подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции нашей армии в направлении сел Юхары Айрым, Бармагбине и Зивель Кяльбаджарского района.