6 марта в 08:40 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Хыдырлы и Чухурмехля Агдамского района и пункт дислокации нашего подразделения, передает пресс-службу минобороны.

Подразделениями нашей армии, дислоцированными на указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

«Об инциденте было незамедлительно проинформировано командование российского миротворческого контингента и Совместный российско-турецкий мониторинговый центр. В настоящее время ситуация на этих направлениях стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений», — говорится в сообщении ведомства.