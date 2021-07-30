Штамм коронавируса «лямбда», получивший распространение в Южной Америке, обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету, выяснили японские ученые, препринт исследования опубликован на ресурсе bioRxiv, пишет РИА Новости.

Они указывают, что лямбда-штамм обладает мутацией, которая обеспечивает «уклонение» от нейтрализующих антител.

Вариант коронавируса «лямбда» был впервые выявлен в Перу в 2020 году. В июле в ВОЗ сообщили о распространении этого штамма более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.