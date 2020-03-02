Повышаются риски девальвации: в середине года последует необходимость пересмотра бюджета ГНФАР

В условиях ослабления позиций внешней торговли Азербайджана и снижения валютных поступлений повышаются риски девальвации. Поддерживать стабильность азербайджанской денежной единицы будет не так просто, как раньше, сказал ученый-экономист Губад Ибадоглу.

Эксперт рассказал о возможных событиях, которые ожидают азербайджанскую экономику в наступившем году. По его словам, изменения, происходящие в мире и на региональном уровне, возымеют серьезные последствия для Азербайджана, поскольку экономика страны во многом зависит от экспорта нефти и газа.

По словам профессора, последние 15-20 лет правительству следовало уделять больше внимания развитию отраслей с добавленной стоимостью, сопряженных с притоком в страну валюты.

«Однако сделать что-то сейчас, перед лицом снижения нефтяных индексов, сложно, — отметил ученый. — Приходится констатировать печальный факт — мы опоздали. Как правило, в стране ежегодно надеются на прибыль от экспорта нефти, продолжая зависеть от цен мирового рынка «черного золота». Царит уверенность в наличии нефти: British Petroleum будет ее добывать, а Государственная нефтяная компания – продавать. Такой сценарий продолжается годами. Нет конкурентного ненефтяного сектора экономики, способного восполнить сокращение поступлений от экспорта энергосырья».

По мнению экономиста, текущий год будет тяжелым для Государственного нефтяного фонда.

В прошлом году доходы от управления активами ГНФАР составили 3625,9 миллиона манатов, что составило 19,1% общей выручки, а общая доходность инвестиционного портфеля составляла 5,3%, говорит экономист. Тем временем по состоянию на 1 января текущего года активы ГНФАР увеличились на 12,48% по сравнению с началом минувшего года (43 323,3 млн. долларов).

При этом доходы бюджета ГНФАР в минувшем году были на уровне 19 030,6 млн. манатов, а расходы- 11 588,6 млн. манатов. В прошлом году выручка ГНФАР от реализации нефтегазовых контрактов составила 15 404,7 млн. манатов, в том числе 14 614,7 млн. манатов от продажи прибыльной нефти и газа. Позитивная динамика сохранялась благодаря тому, что среднегодовая цена на нефть, заложенная в бюджете ГНФАР минувшего года, составляла 60 долларов, а средняя цена нефти была на уровне 64 долларов, отметил Ибадоглу.

Он также отметил, что повышение волатильности на фондовых, валютных и товарных рынках, окажет отрицательное влияние на прямые (поступления от продажи нефти и газа) и косвенные (управление активами) доходы Фонда. «Для нейтрализации негативных последствий ГНФАР планирует снизить удельный вес евро в валютной корзине фонда и инвестировать в рынок недвижимости США. Однако эти меры сложно назвать эквивалентными существующим рискам», — по мнению ученого, в середине года последует необходимость пересмотра бюджета ГНФАР на 2020 год.

Между тем цена азербайджанской нефти продолжает снижаться. Так, на минувшей неделе (24-28 февраля) средняя цена на нефть сорта Azeri Light, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», составила 55,44 доллара за баррель, что на 5,87 доллара ниже показателя предыдущей недели. Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 57,59 доллара за баррель, минимальная опускалась до 51,98 доллара. Средняя цена нефти сорта URALS, которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 49,64 доллара за баррель, что на 6,63 доллара ниже показателя предыдущей недели. Средняя цена эталонного сорта Brent Dated на прошедшей неделе составила 53,97 доллара, что на 4,72 доллара меньше предыдущего показателя.