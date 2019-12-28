Повышать информированность: госструктуры подключились к рекламе детской горячей линии

Проблемы в семье и в школе, конфликты со сверстниками, несчастная любовь – все это может ввергнуть ребенка в пучину отчаянья. Детская горячая линия, действующая при поддержке организации «Надежное будущее» и Azercell Telecom работает в Азербайджане уже много лет. Она призвана помочь детям в трудных ситуациях. Работающие на линии специалисты обязательно выслушают, и, соблюдая конфиденциальность, окажут необходимую поддержку. С октября месяца был запущен короткий номер данного сервиса 116-111, который легко запомнить.

Исполнительный директор НПО «Надежное будущее» Кямаля Ашумова рассказала # о том, что на детскую горячую линию ежегодно поступает от 2,5 тысяч до 3,5 тысяч звонков. За годы работы на линию поступило порядка 40 тысяч звонков. Обращения связаны с буллингом, халатностью и жестоким отношением по отношению к несовершеннолетним, социально опасными ситуациями и т.д.

По словам эксперта, важно, чтобы о детской горячей линии знало как можно больше детей и взрослых. В связи с этим в начале декабря К.Ашумова обратилась с письмом к министру внутренних дел Азербайджанской Республики Вилаяту Эйвазову . Она попросила МВД оказать помощь в распространении нового короткого номера линии.

«Уже около 10 лет мы сотрудничаем с МВД, в частности с Главным управлением по борьбе с торговлей людьми. Мы попросили разместить номера детской горячей линии на сайтах МВД и управления, а также вывесить постеры с номерами во всех полицейских департаментах страны. МВД на нашу просьбу откликнулось, за что мы очень благодарны данной структуре. Параллельно с этим исполнительная власть Баку также поддержала нас. Районным ИВ было дано указание размещать на своей территории плакаты. Это сделали в частности в Хазарском районе, Пираллахи»,–сказала К.Ашумова.

Благодаря всем этим мерам количество звонков на горячую линию в последнее время заметно увеличилось. Это, как говорит эксперт, положительный фактор, и «Надежное будущее» продолжит расширять рекламу сервиса. Чем больше людей о линии узнает, тем лучше, говорит она.

«Мы также получили позитивный отзыв от Управления азербайджанской железной дороги, и теперь наши плакаты будут вывешены на железнодорожных станциях. Планируется, что они будут и в поездах Баку- Сумгайыт, Баку-Сабунчи»,–заявила К.Ашумова.

По ее словам, Бакинский метрополитен уже давно оказывает поддержку детской горячей линии, демонстрируя на станциях метро видеоролики о ней. Сейчас ведется работа над созданием нового ролика, где будет указан короткий номер сервиса.

«На станции метро Хатаи висит большой баннер с номерами линии, это была инициатива метрополитена. Работники сами распечатали и повесили его. То, что социальные проекты находят отклик у государственных учреждений и получают от них реальную поддержку, радует»,–говорит К.Ашумова.

В школах при поддержке министерства образования в свою очередь ведется просвещение школьников по поводу номеров горячей линии. Специалисты говорят школьникам о том, чтобы они, столкнувшись с какими-то проблемами, звонили на горячую линию в любое время дня и ночи.

Эксперт рассказала, что при поддержке ЮНИСЕФ было открыто три центра социальной поддержки и реабилитации в Ширване, Агджабеди и в Гяндже.

«Мы с ними сотрудничаем, и провели ранее тренинги для их кадров. 3 человека из этих центров сейчас работают в центре DOST. Если на горячую линию обращаются из вышеназванных районов, мы направляем такие кейсы в эти центры официальным письмом, а они официально отправляют нам данные о том, как решили возникшую проблему, какая работа была проделана. Они рядом и могут помочь на месте»,– говорит она.

По словам К.Ашумовой, в стране необходимо расширять такие сервисы. Они помогают гражданам, нуждающимся в поддержке, и их создание мотивирует социальных работников развиваться в профессии.