В галерее QGallery (Qız Qalası) открылась первая персональная выставка Бутуная Хагвердиева.

Бутунай — сын знаменитого азербайджанского мастера живописи Уджала Хагвердиева (1960-2004) и художника Елены Ханвердиевой.

На открытии выставки собрался весь бомонд — творчество молодого художника не оставляет равнодушным, волнует и будоражит.

Бутунай представил коллекцию своих работ, обьединив их общим названием

«Ветры Абшерона», сообщает #.

В экспозиции представлено 28 работ талантливого мастера, созданные за последние три года.

Хагвердиев-младший соединяет в своих полотнах прошлое и настоящее для философского осмысления окружающего мира. Его картины приковывают внимание зрителей незамысловатым по композиции сюжетом, простотой. Например, освещенные солнцем старые машины создают очаровательную игру света и тени. В то же время внимание художника к деталям, его чуткая работа с композицией завораживают, превращая скромный пейзаж в настоящий образец подлинного реалистического искусства.

«Картины были созданы на протяжении трех месяцев как на одном дыхании, от всей души и с особым вдохновением. Они вобрали в себя неповторимую ауру Абшерона. Душевно и с ностальгией! Мир Абшерона, его дачи – это больше, чем просто загородный домик с садом. Это целый мир, яркая неотъемлемая часть детства многих поколений столичных жителей, место единения человека и природы», – сказал Бутунай Хагвердиев журналистам.

В работах Бутуная все гармонично, а природа родного Абшерона — тиха и безмятежна. Этого состояния мастер добивается с помощью изысканных градаций света.

«Мы осязаем, с какой любовью было создано каждое произведение художника. Автор передал нам состояние конца лета, когда почти неуловимо в воздухе чувствуется приближение осени. Каждый пейзаж художника – это пейзаж-настроение, признание в любви к Абшерону», — сказала на открытии директор QGallery Ирада Агамогланова.

В полотнах Бутуная есть то, что отличает большого художника – умение в знакомом всем образе показать что-то сиюминутное, что ускользнуло от других.

«Все в этом мире меняется, многое уходит в прошлое, новшества привлекают нас, но всегда остается неизменной душа Абшерона. Это музыка сердец многих поколений, воспетая поэтами, писателями, художниками и музыкантами! Ветра Абшерона уносят нас в романтические воспоминания и даруют лучшие душевные чувства», — сказала мама художника Елена Хагвердиева.

«Бутунай Хагвердиев теперь уже потомственный художник. Очень талантливый, очень тонко чувствующий, без устали эксперементирующий и очень теплый. Такой же теплый, как его Абшерон, с вечно дующим Хазри и Гилаваром», — говорит о молодом мастере друг семьи Хагвердиевых Хусния Бабаева.

Бутунай Хагвердиев известен также своим добрым отношением к природе и животным. Несколько лет назад во дворе своего дома в Баку он вступил в неравный спор с хулиганами, защищая собаку, над которой издевались живодеры. Эта история вызвала большой резонанс в обществе — Бутунай попал в больницу, но не дал в обиду бездомную собаку.

У поклонников Бутуная есть возможность познакомиться с экспозицией «Ветры Абшерона» до 27 июля.