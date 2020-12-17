Потеря легитимности без восстановления

Экономическая ситуация в Беларуси стремительно ухудшается. Цены растут даже по официальной статистике. За год они выросли на 6,6%, хотя планировалось, что рост составит 5%. Не в последнюю очередь из-за девальвации белорусского рубля на 10%. Попытки государства поддержать национальную валюту стоили потери $1,4 млрд. золотовалютных резервов, но результатов не дали.

Однако при ближайшем рассмотрении больше всего выросли цены на товары и услуги, которые регулирует государство. Так услуги ЖКХ подскочили на 7,4%, отопление — 7,1%, пассажирского транспорта — на 9,7%. Больше всего выросло страхование личного транспорта. Увеличение составило 33,3%.

В таких условиях власть идет на сомнительные экономические по форме, но политические по содержанию эксперименты. Спецэкспортер нефтепродуктов Белорусская нефтяная компания (БНК) временно приостанавливает экспорт своей продукции через терминал компании Klaipedos nafta в литовском порту Клайпеде.

С учетом помощи, которую оказывают литовские власти белорусским оппозиционерам и просто беженцам Лукашенко решил ударить экономически по недружественному, как он считает, соседу. В августе он заявил, что «Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место».

Через некоторое время Минск и Москва сообщили, что прорабатывают возможность поставок 4–6 млн. т. нефтепродуктов через российские порты, в частности через Усть-Лугу в Ленинградской области. Помимо нефтепродуктов через Клайпеду Беларусь экспортирует еще и калийные удобрения. Причем их доля гораздо больше.

Подобное предложение и его реализация вызвали определенный скепсис среди экспертов. В силу удлинения плеча доставки потери на каждой тонне оценивались в 600 белорусских рублей ($237) или минимум $1,2 млрд. на весь нефтяной экспорт.

Как писала эксперт в области энергетики Татьяна Маненок, «Переориентация белорусских нефтепотоков на фоне нестабильной ценовой конъюнктуры на нефтяных рынках и сложной экономической ситуации в стране означала бы, без сомнения, дополнительные шоки не только для нефтяной отрасли, но и для всей экономики страны».

Странным выглядит перевод экспорта калийных удобрений в российские порты, поскольку «Беларуськалий» владеет 30% терминала Birių krovinių terminalas UAB в Клайпеде, вложил в этот проект $30 млн. и продолжает в него инвестировать.

Очевидно, что Лукашенко пошел на такие драматические шаги с целью показать Москве свою безальтернативность и в надежде на получение дополнительной финансовой помощи, без которой он уже не обойдется.

Возрастающий уровень цен прямо бьет по нынешней белорусской власти и в первую очередь по Александру Лукашенко. В таких условиях ему ничего не остается, как последовать российскому примеру и начать административное регулирование цен. Как сказал Лукашенко, сейчас «не до законов», в том числе, надо полагать, экономических.

Орудием контроля цен были избраны официальные профсоюзы. В ходе совещания по экономическим вопросам Лукашенко заявил, что «Мы договаривались, и я просил профсоюзы, чтобы они жестко взяли под контроль ценообразование. Я вижу, что профсоюзы больше даже, чем государственные органы, занимаются этой проблемой».

Нам уже приходилось писать (https://zerkalo.az/tsenam-prikazali-snizhatsya/), что административное регулирование цен не эффективно и приводит к дефициту товаров, черному рынку и росту цен. Это объективный экономический закон и его игнорирование имеет самые негативные последствия. Как отметила академический директор BEROC Екатерина Борнукова, «Уроки прошлого говорят о том, что тотальный контроль над ценами приводит к исчезновению товаров с полок магазинов».

С другой стороны, в стране углубляется политический кризис. Протесты нисколько не стихают, а становятся все более изощренными. Символ белорусских протестов — бело-красно-белый (по-белорусски белы-червоны-белы, БЧБ) флаг вызывает дикую злобу властей. Его запрещают вывешивать на балконах, срывают, где только найдут. Людей арестовывают за сочетание красных и белых цветов в одежде.

С наступлением морозов протестующие отпускают бело-красно-белые флаги в вольное плавание в водоемах и даже просто в лужах на улицах. По утрам коммунальные работники выдалбливают из-подо льда на речках и водоемах бело-красно-белые флаги. Те за ночь вмерзают в воду, и чтобы их достать, приходится изрядно потрудиться. Дело это не просто хлопотное, но и опасное. Лед не везде достаточно прочный и можно просто попасть в полынью с самыми печальными последствиями. Начальников это не волнует. Им надо отрапортовать, что не допустили вражеских БЧБ-флагов.

Доходит просто до анекдотичных ситуаций. В Гродненской области для детей объявили выставку-конкурс «Зимняя рапсодия» с необычными условиями. Работы в номинации «Елочка-красавица» в этом году должны быть выполнены только в зеленом, синем, голубом, сером и серебряном цветах. Никакого белого и красного. Теперь жители страны гадают о судьбе Деда Мороза. Он по определению красно-белый.

В интернет попало письмо, в котором сотрудников сети магазинов просят избегать при изготовлении фруктового желе опасного сочетания цветов. На прошлой неделе решили закрыть несколько магазинов «Виталюр», потому что на них не было «правильных» национальных флагов.

Житель города Гродно создал петицию и собирает подписи под требованием «объяснить условия вывешивания для сушки на застекленном балконе личных вещей, состоящих из одежды бело-красно-белой расцветки», чтобы не нарушать ст. 10 закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». Все это вроде бы смешно, а на самом деле полностью отражают политическую ситуацию и безысходность положения властей.

Постоянно разрушается внешняя легитимность режима Лукашенко. Серьезный удар ему нанес Международный олимпийский комитет, запретив принимать участие в олимпийских мероприятиях. Стало также известно, что санкции в отношении Лукашенко, его сына Виктора и ряда белорусских чиновников ввела Швейцария. Их активы в банках этой страны заморожены.

Продолжает активную деятельность и избранная президентом Беларуси Светлана Тихановская. Во время инаугурационной недели она намерена посетить США и провести ряд встреч на высшем уровне. Как писали американские газеты, она получила приглашение на инаугурацию президента Байдена.

Во время своего второго визита в Германию она встретилась с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом бундестага Вольфгангом Шойбле и другими видными парламентариями, а также с Яном Хеккером, советником канцлера Ангелы Меркель по внешней политике. Затем в Брюсселе пройдут ее встречи с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо, министром иностранных дел ЕС Жозепом Боррелем, а также она проведет ряд встреч в структурах Евросоюза.

Режим Лукашенко все больше теряет легитимность в европейских странах. Восстановить ее не представляется возможным. Западные страны согласовали ряд санкций против него и его чиновников, а также по белорусскому экспорту. Как только будет нанесен существенный экономический удар по белорусскому экспорту, режим Лукашенко падет. Ему не помогут в Москве, так там уже приходится все больше думать о своих собственных проблемах. После фильма Навального о его отравлении их точно прибавится.