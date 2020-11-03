Пострадавшим от армянских бомбежек, есть, где жить, но… — Все ждут решения Кабмина

В Азербайджане продолжается процесс освобождения оккупированных армянами земель. И если наши вооруженные силы воюют только против вооруженного врага, то армяне особый упор делают на уничтожение мирного азербайджанского населения. Доказательством этого являются бомбардировки домов мирных жителей Гянджи, Барды и других городов и сел Азербайджана.

Азербайджанское государство объявило о том, что берет на себя все расходы по восстановлению пострадавших домов. Даже с учетом умеренных погодных условий, нужно помнить, что до календарной зимы осталось около месяца, и население, чьи дома были разрушены армянскими варварами, не имея крыши над головой, могут оказаться в тяжелой ситуации в случае резкого похолодания.

# решило выяснить, где сегодня живут жители, чьи дома пострадали в результате армянского обстрела. Нас также интересовал вопрос о том, как происходит процесс восстановления пострадавших домов.

В беседе с # заместитель заведующего общественно-политическим отделом исполнительной власти города Гянджа Гасан Мамедов напомнил, что второй по величине город Азербайджана дважды подвергался ракетному обстрелу со стороны армянских оккупантов. «Жители города, пострадавшие во время первой ракетной атаки на Гянджу, размещены на съемных квартирах. Исполнительная власть города обеспечивает их всем необходимым», — сообщил нам Гасан Мамедов.

По словам Гасана Мамедова, пострадавшие в результате второй ракетной атаки на Гянджу, были размещены в здании общежития Аграрного университета и тоже обеспечены всем необходимым.

«Восстановлением уничтоженных армянами домов, — говорит Гасан Мамедов, — занимается местное отделение Министерства по чрезвычайным ситуациям».

Как сообщил нам заведующий отделом по контролю за безопасностью в строительстве Гянджинского отделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Эльмидар Абдуллаев, для проведения работ по восстановлению пострадавших домов необходимо, чтобы Кабинет министров выделил средства. «Теперь ждем соответствующего решения Кабмина», — сказал нам сотрудник МЧС.

Мы также обратились в исполнительную власть Барды, второго города, который подвергся наиболее жесткому ракетному удару со стороны армянских оккупантов.

В отличие от Гянджи, восстановлением разрушенных в результате армянского обстрела домов, в Барде занимается не МЧС, а исполнительная власть.

Как заявил нам заведующий отделом территориального управления ИВ Барды Бахтияр Абдиев, от армянских обстрелов на территории Барды больше всего пострадали жители села Гараюсифли и Шахвалили.

«Некоторые дома в центре тоже пострадали. Пострадавшие размещены у родных и знакомых», — сказал завотделом.

Как отметил завотделом, исполнительная власть Барды оказывает пострадавшим всяческую помощь по мере возможностей. «Все пострадавшие дома взяты на учет. И как только будут выделены деньги, их дома будут восстановлены», — сказал завотделом.

Когда Кабмин собирается выделить деньги на восстановление пострадавших домов? С этим вопросом мы обратились в пресс-службы Кабмина. «Мы разузнаем и сообщим вам», — пообещали нам сотрудники пресс-службы. К сожалению, мы не дождались звонка из Кабинета министров…