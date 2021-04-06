Постпреды стран Контактной группы ОИС побывали в Агдаме

В рамках поездки в освобожденный от оккупации Агдамский район постоянные представители стран Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по агрессии Армении против Азербайджана побывали в агдамской мечети Джума, совершили намаз, произнесли молитвы.

Как сообщает местное бюро АПА, постоянные представители ознакомились с вандализмом, совершенным армянскими оккупантами в мечети и вокруг нее.

Постоянным представителям предоставили информацию о военных преступлениях, совершенных здесь армянами в период оккупации, о разрушении ими историко-культурных и религиозных памятников.